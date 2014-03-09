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جامعة حلوان تُنظم يوما تدريبيا تحت عنوان "اتخاذ القرار"

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جامعة حلوان تُنظم يوما تدريبيا تحت عنوان "اتخاذ القرار" جامعة حلوان تُنظم يوما تدريبيا تحت عنوان "اتخاذ القرار"

نظّمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان، يوما تدريبيا؛ استكمالاً لندوات التنمية البشرية للعاملين بالجامعة بجميع الدرجات الوظيفية بعنوان "اتخاذ القرار".

حاضر فى الندوة الدكتور صلاح عبد السميع المدرب العالمى للتنمية البشرية والأستاذ بكلية التربية بالجامعة .

وأكد عبد السميع، أن صناعة القرار الشخصى والمهنى أمر يتسم بالبساطة والتعقيد فى ذات الوقت، وخاصةً فى الجانب الإدارى الذى يساعد فيه متخذ القرار إلى تجانس المجتمع والنهوض به، بعكس الأيادى المرتعشة فى اتخاذ القرارات، بجانب معانة الأفراد الذين لا يملكون اتخاذ القرار .

وأضح عبد السميع، أن هناك خطوات لاتخاذ القرار وهى تقييم وتنفيذ واتخاذ القرار، وحذف البدائل غير المناسبة، بالإضافة إلى تحديد البدائل الممكنة، والتركيز على المشكلة، مشيراً إلى أن جامعة حلوان وقيادتها دائماً ما يحاولون ترسيخ قيمة اتخاذ القرار بحسم ودقة، انطلاقاً من حرصها على تنمية المهارات المستدامة .

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