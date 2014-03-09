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العليا لإضراب الأطباء: نرحب بلجنة الصحة لسماع مطالبنا وليس للتفاوض

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العليا لإضراب الأطباء: نرحب بلجنة الصحة لسماع مطالبنا وليس للتفاوض العليا لإضراب الأطباء: نرحب بلجنة الصحة لسماع مطالبنا وليس للتفاوض

رحب الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس اللجنة العليا للإضراب بتشكيل الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان لجنة لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات الطبية، للتفاوض حول مطالب أعضاء المهن الطبية للخروج من الأزمة الحالية للكادر.

وقال شوشة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن اللجنة مرحب بها لسماع مطالب الأطباء وقضاياهم المهنية فقط وليس للتفاوض مطالباً بضرورة تشكيل لجنة عليا تضم وزيرى المالية والصحة، ونائبا عن رئيس الوزراء للتفاوض مع لجنة الإضراب للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ فورا، وتمتلك قدرة على اتخاذ القرار الفاعل.

وأكد شوشة أنه لا يجب الخروج على قرارات الجمعية العمومية بالتفاوض مع ممثلين عن الوزارة مشيراً إلى أن قضية الصحة تخص شعبا لا أفرادا، ولن ندخل فى تفاوض إلا من الجانب الصحيح.

وشدد على أهمية ضم المجلس الأعلى للصحة فى عضويته وزيرا الصحة والمالية ورئيس الوزراء لإصلاح المنظومة الطبية.

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