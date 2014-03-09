"الصيادلة" تعد مذكرة بأسماء المتعسفين ضد المضربين لرفعها لـ"الصحة"

قال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، عضو لجنة إضراب الصيادلة، إن نسبة الإضراب الجزئى المفتوح للصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة بلغت نحو 80% على مستوى محافظات الجمهورية وهو نفس نسبة إضراب أمس.

وأضاف أن لجنة إضراب الصيادلة قامت برصد حالات كسر الإضراب والتعسف الإدارى من قبل المديرين ضد الصيادلة المضربين والتجاوزات والاعتداءات عليهم، وسيتم رفع المخالفات إلى وزير الصحة، كما تم الاتفاق معه لمعاقبة المتعسفين كما سيتم تقديم شكوى لنقابة الأطباء ليتم تحويلهم للتحقيق ومعاقبتهم لتجاوزهم فى استخدام سلطتهم.

وأشار إلى أنه سيتم حصر نسب الإضراب لنقابات المهن الطبية، والمشاكل التى تعترض أعضاء الفريق الطبى والإعلان عنها كل يوم سبت بمؤتمر صحفى مشترك لنقابات "الصيادلة، الأطباء البشريين، والأسنان".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه كل من الدكتور علاء الصغير مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة، والدكتور محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور سمير المرسى نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور محمود بدير بزيارة ميدانية لعدد من مستشفيات محافظة الدقهلية لمتابعة الإضراب بالمحافظة.

وقال الصغير، إن نسبة الإضراب بمحافظة الدقهلية وصلت إلى أكثر من 90% بالمحافظة، ولكن الصيدلانية الدكتورة مروى عامر بمستشفى التأمين الصحى بسندوب تعرضت لتعسف من قبل مدير المستشفى، وتم زيارة رئيس قطاع التامين الصحى بقطاع شرق الدلتا بالمحافظة الدكتور عمرو الإتربى لعرض المشكلة وتم تسليمه بروتوكول الإضراب وقرار الجمعية العمومية، وتم الاتفاق معه على عدم اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الصيادلة العاملين بقطاع التامين الصحى.

وكانت أهم المشاكل التى تعرض لها الصيادلة اليوم الأحد فى إضرابهم بمستشفى إمبابة بمحافظة الجيزة، حسبما ذكر الدكتور رجب البدرشين أمين صندوق نقابة صيادلة الجيزة، حيث أكد على تعرض الصيادلة بالمستشفى للاعتداء بالسنج والمطاوى والشوم من قبل البلطجية، كما قاموا بتكسير المبانى داخل المستشفى وأصابوا عددا من العاملين بها، مما اضطر الصيادلة إلى ترك المستشفى بعد تعرضهم للتهديد بسبب الإضراب فى ظل عدم تواجد التأمين الأمنى.

وأضاف أن مدير المستشفى الدكتور يوسف المهدى قام بتهديد البعض بنقلهم من العمل لجهة أخرى، كما تعرض الصيادلة العاملون بمستشفى الهرم للتهديد من قبل مديرى المستشفى الذى حاول كسر إضراب الصيادلة رغم علمه بقرار الجمعية العمومية وقرار المجلس والإمضاء على فاكس النقابة الخاص بإعلامه بالإضراب، كما واجه الصيادلة بمستشفى مبارك بالقناطر تعسفا شديدا من قبل المسئولين.

ووصلت نسبة الإضراب إلى 75% فى المستشفيات الثلاثة، بينما وصلت نسبة إضراب الصيادلة لـ100% فى مستشفى أم المصريين، ومستشفى الصدر بالجيزة.

وفى محافظة الإسكندرية قال الدكتور محمد حسان عضو مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية، إن الصيادلة فى مستشفى الضبعة العام ووحدة طب أسرة جون تعرضوا للتعسف وقام مديروهم باستغلال سلطاتهم للضغط على الصيادلة وكسر الإضراب.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة قال الدكتور سامر على عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن الصيادلة بمستشفى حلوان العام اضطروا لكسر الإضراب والعمل اليوم بعد عمل الأطباء وتحريض مدير المستشفى للمرضى ضد الصيادلة، مشيراً إلى أن النقابة ستقوم بتقديم شكوى لمدير المستشفى بنقابة الأطباء لاتخاذ اللازم ضده.

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