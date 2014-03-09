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بالصور.. افتتاح مركز اجتماعى لرعاية المصريين فى هولندا

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تم، اليوم، افتتاح "مؤسسة ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮﺍ" أكبر وأﻭﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎعى ﺛﻘﺎﻓى ﻣﺼﺮى بأوروبا يجمع المصريين بهولندا، والذى يُعد الأول من نوعه بأوروبا .

وقالت الناشطة المصرية عبير أحمد رئيس مؤسسة " كليوباترا" مقر للمصريين بأوروبا والخارج ككل؛ لخدمتهم ورعايتهم وسيقدم الكثير من الخدمات الهامة للمصريين، مؤكدة أنه تم اختيار اسم كليوباترا كاسم فرعونى معبر عن .

و تابعت أن الاحتفال حضره الكثير من المنظمات المصرية بهولندا وعدد المصريين والكثير من المسئولين من الهولندية.

وأشارت إلى أن المركز سيكون مقرا لجميع المصريين يقدم من خلالها حفالات اجتماعية وخدمات تعلمية من اللغة العربية وخدمة الأطفال المصريين وخدمة المرأة المصرية .
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