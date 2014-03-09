رئيس بايرن ميونيخ يمثل أمام المحكمة للرد على التهرب الضريبي

سيتعين على رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي أوينيس المثول أمام قضاء المدينة البافارية الواقعة جنوبي ألمانيا للادلاء بافادته بشأن تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه، والتي قد يدخل بسببها السجن اذا أدين بها.

ويواجه أوينيس تهم التهرب من ضرائب بقيمة 3.2 مليون يورو من خلال حساب بنكي في سويسرا كان يمتلكه على مدار سنوات دون علم من السلطات المختصة في ألمانيا.

وكانت النيابة العامة لمدينة ميونيخ قد فتحت تحقيقات منذ عدة أشهر ضد هوينيس، بعد أن تقدم هو بـ”بلاغ ذاتي” أخطر السلطات من خلاله عن امتلاكه حسابا مصرفيا سريا فى سويسرا قيمته 20 مليون دولار منذ أكثر من عشر سنوات، على أمل تجنب القضية التي تبدأ غدًا الاثنين.

وينص القانون الألماني على عدم محاكمة المتهرب من الضرائب اذا تقدم ببلاغ ذاتي مقابل تسديد قيمة الضرائب والفوائد المستحقة عليها وغرامة يحددها القضاء، شريطة أن يكون الاقرار الجديد كاملا ويأتي قبل أن تبدأ السلطات التحقيق في القضية.

ولكن هوينس لم يتجنب القضية في النهاية، بعد أن أعلنت محكمة ميونيخ في الرابع من نوفمبر الماضي بدء اجراءات مقاضاته.

وكان مجلس الرقابة في بايرن، الذي يضم ممثلين عن شركات كبرى ورعاة للنادي، ومسئولو النادي البافاري بمن فيهم الرئيس الشرفي فرانتز بيكنباور، قد أعربوا عن دعمهم لأوينيس منذ الكشف عن الفضيحة.

وكالات