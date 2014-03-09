محافظ الإسماعيلية يوافق على فتح فصل دراسي جديد لرياض الأطفال

وافق اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية لمطالب مدير مدرسة “جمال عبدالناصر” الابتدائية بمركز ومدينة القنطرة شرق خلال زيارة المحافظ للمدرسة فى أول يوم دراسى مع بداية استئناف الدراسة وبدء النصف الثانى من العام الدراسى للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وكان محافظ الإسماعيلية ،قد وافق بشكل فورى على إنشاء فصل دراسى جديد لرياض الأطفال بالمدرسة بالإضافة إلى الموافقة على إجراء التوسعات اللازمة للمدرسة لاسيما أن مساحة الأرض الخاصة بالمدرسة تسمح بتنفيذ هذه التوسعات ، وعلى الفور تم إصدار تعليمات إلى مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية ،وتم التحرك إلى المدرسة فى الحال ومعاينة الموقع على الطبيعة وإعداد المقايسة التقديرية وحساب التكلفة .

وتقرر البدء فى إنشاء الفصل الخاص برياض الأطفال، والمقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال عشرة أيام على الأكثر أما باقى التوسعات الخاصة بالمدرسة فسوف يتم الانتهاء من تنفيذها خلال ستة أشهر على الأكثر ويأتى هذا فى إطار تعليمات محافظ الإسماعيلية وتأكيداته على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتطوير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة .