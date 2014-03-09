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الأزهر يستنكر الدعوة إلى هدم دور السينما التي تعرض فيلم “نوح”

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الأزهر يستنكر الدعوة إلى هدم دور السينما التي تعرض فيلم “نوح” الأزهر يستنكر الدعوة إلى هدم دور السينما التي تعرض فيلم “نوح”

استنكر الأزهر الشريف ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالازهر من الدعوة إلى هدم دور السينما التي ستعرض الفيلم الذي يجسد شخصية سيدنا نوح – عليه السلام

واكد الأزهر فى بيان له اليوم رفضه استخدام العنف أو إقراره فضلا عن الدعوة إليه مبينا أن هيئة كبار العلماء بالازهر بكامل اعضائها تؤكد على حرمة تجسيد الأنبياء و الصحابة وامهات المؤمنين فى الأعمال الفنية , وتأثيم من يشاهد تلك الأعمال

كما يؤكد الأزهر أن مسئولية منع عرض هذه الأعمال ليست من اختصاص الأزهر وإنما من اختصاص وزراتي الإعلام والثقافة , وقد قام الأزهر بمخاطبة الوزارتين رسميا هذا اليوم لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف عرض الفيلم

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