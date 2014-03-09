محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة بالقنطرة بتكلفة 16 مليون جنيه

وضع اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية – يرافقه المهندس عبدالله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومحمد أبو العينين نائب رئيس المدينة وعادل الشناوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية – حجر الأساس لإنشاء أول مدرسة ثانوية زراعية جديدة مشتركة بمركز ومدينة القنطرة شرق والتى تبلغ جملة تكلفتها نحو 16 مليون جنيها والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتقع فى المنطقة الملاصقة لفرع جامعة سيناء وتقام على مساحة اجمالية قدرها 30 فدانا منها مساحة 13 فدانا لمنشآت المدرسة والمبانى والملحقات ومساحة 17 فدان للمزرعة الاسترشادية وتضم 9 فصول دراسية تستوعب 324 طالب وطالبة ومعمل ألبان ومعمل حيوان وأربعة عنابر للبط والتسمين والأرانب والبياض وورش نجارة وميكانيكا ومخزن وكافة المعامل والخدمات.

تستغرق مدة تنفيذها ما لايزيد عن العام وخلال الاحتفال بوضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة أكد المحافظ على ضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة لنهو المشروع للاسراع بدخولها للخدمة وبدء الدراسة لتخفيف العبء والمعاناة عن أبناء القنطرة الشرق ومشقة انتقالهم للقنطرة غرب وفى سياق متصل قام محافظ الاسماعيلية بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال انشاء مشروع الاسكان الاجتماعى بالقنطرة شرق والذى يشمل انشاء عدد 642 وحدة سكنية جديدة بسماحة 63 مترا مربعا للوحدة الواحدة والتى تنفذ تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ..رافق المحافظ العقيد علاء البارودى المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.