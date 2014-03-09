رئيس الهيئة الهندسية: مشروع “مليون وحدة سكنية” مازال تحت الدراسة

قال اللواء أركان حرب طاهر عبدالله طاهر، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وشركة “أرابتك” الإماراتية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، هو عمل كبير يزيد من قوة العلاقات ويرسخ ركائز وأركان التعاون المشترك بين البلدين .

وأوضح طاهر أنه سوف يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمختلف محافظات مصر كاملة المرافق والخدمات وبأسعار إقتصادية.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية أن دولة الإمارات العربية تساهم بعدد من الاستثمارات فى مصر كان آخرها هو انشاء 50 وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال صناعية مثا انشاء 2 كوبرى سيارات و2 كوبرى مشاة، وكذلك انشاء 100 مدرسة بإجمالى 1500ى فصل تعليمى موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً 78 وحدة صحية لتوفير لتوفير الرعاية الصحية.

وقال طاهر إن التعاون بين مصر والإمارات تاريخى ويأتى فى إطار أسس راسخة من الإحترام المتبادل، مشيراً إلى أنها مواقف لاتنسى وتاريخ مضىء من الانجازات تزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه قال مسؤول شركة “أرابتك” الإماراتية، إن هناك دراسات يتم إجراؤها بالإمارات وأنه قريباً سوف يتم طرحها للجميع بشفافية وأن المشروع مازال محض دراسة.

وأضاف مسؤول شركة “أرابتك” الإماراتية، أن الشركة تدرس أماكن تنفيذ المشروع وأنسب الأساليب لتنفيذه وكذلك مراحل التنفيذ.