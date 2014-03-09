أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الهيئة الهندسية: مشروع “مليون وحدة سكنية” مازال تحت الدراسة

Google+ Print
رئيس الهيئة الهندسية: مشروع “مليون وحدة سكنية” مازال تحت الدراسة رئيس الهيئة الهندسية: مشروع “مليون وحدة سكنية” مازال تحت الدراسة

 

تنفيذ”مليون وحدة سكنية” بالتعاون بين القوات المسلحة و”أرابتك” الإماراتية

قال اللواء أركان حرب طاهر عبدالله طاهر، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وشركة “أرابتك” الإماراتية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، هو عمل كبير يزيد من قوة العلاقات ويرسخ ركائز وأركان التعاون المشترك بين البلدين .

وأوضح طاهر أنه سوف يتم تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمختلف محافظات كاملة المرافق والخدمات وبأسعار إقتصادية.

وأضاف  رئيس الهيئة الهندسية أن دولة الإمارات العربية تساهم بعدد من الاستثمارات فى مصر كان آخرها هو انشاء 50 وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال صناعية مثا انشاء 2 كوبرى سيارات و2 كوبرى مشاة، وكذلك انشاء 100 مدرسة بإجمالى 1500ى فصل تعليمى موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً 78 وحدة صحية لتوفير لتوفير الرعاية الصحية.

وقال طاهر إن التعاون بين مصر والإمارات تاريخى ويأتى فى إطار أسس راسخة من الإحترام المتبادل، مشيراً إلى أنها مواقف لاتنسى وتاريخ مضىء من الانجازات تزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه قال مسؤول شركة “أرابتك” الإماراتية، إن هناك دراسات يتم إجراؤها بالإمارات وأنه قريباً سوف يتم طرحها للجميع بشفافية وأن المشروع مازال محض دراسة.

وأضاف  مسؤول شركة “أرابتك” الإماراتية، أن الشركة تدرس أماكن تنفيذ المشروع وأنسب الأساليب لتنفيذه وكذلك مراحل التنفيذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري