ازالة الاشغالات في شبين بالمنوفية

قامت رئاسة حي غرب بمدينة شبين الكوم بتنفيذ حملات إشغالات ونظافة مكبرة علي مدخل شبين بمزلقان العبور لإتاحة الفرصة لعمل معدات وحدة الرصف للقيام بعملية القشط للزوائد الأسفلتية ورفع المطابق لخطوط الصرف الصحي ونقل جزء من باكيات المواقف إلى غرب السكة الحديد بجوار موقف الشهداء ،كما تم معاينة قطعة أرض فضاء بجوار مزلقان العبور لوضع دراسة لإستغلالها في إنشاء باكيات لوضع الباعة الجائلين بها.

وتم تفقد الحملة الميكانيكية وخروج السيارات وجرارات اللودر إلي مناطق العمل اليومي ورفع تجمعات القمامة إلي المقلب اليومي ، بالإضافة إلي وضع الترتيبات اللازمة لفك ونقل الكوبري العائم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المختصة.

هذا وقد تم استكمال أعمال التعديلات بمنطقة أسفل الكوبري العلوي مع عمل فتحات للدوران إلي الخلف ومتابعة أعمال الصيانة ، متابعة أعمال عداية المرافق والخدمات أسفل السكة الحديد بالقرب من نفق السمك ، والإشراف علي الترتيبات الخاصة بعداية المرافق الجديدة ، ومتابعة تجهيزات نقل مقر الحملة الميكانيكية إلي أسفل كوبري بحر سيف ، متابعة أعمال غنشاء المراسي النيلية ببحر شبين الكوم لتفعيل تشغيل الأتوبيس النهري .

وفى إطار ما يقوم به الحى من مجهودات على كافة المستويات ،تم الاشتراك مع لجنة أنفلونزا الطيور والمشكلة من إدارة البيئة بالحى ومديرية الزراعة والطب البيطرى والصحة والتموين ،وذلك بالمرور على المحلات التى تزاول نشاط بيع الطيور الحية .

هذا وأكد محافظ المنوفية على أهمية المتابعة الميدانية اليومية للأعمال التى تعمل على تسهيل حياة المواطن.