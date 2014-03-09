تكثيف أمني لكشف ملابسات حرق مجهولين سيارة مملوكة لوكيل نيابة بقنا‎

تكثف وحدة مباحث قسم قنا من جهودها لكشف ملابسات قيام مجهولين بإشعال النيران فى سيارة مملوكة لوكيل نيابة إدارية أثناء توقفها أسفل منزلة بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بإشعال النيران بسيارة مملوكة لوكيل نيابة بقنا.

كشفت التحريات قيام مجهولين بإشعال النيران بالسياره رقم 8160 ملاكى البحر الاحمر ماركة هيونداى ملك بدر محمد مبارك وكيل نيابه إدارية بالأقصر وذلك أثناء تواجدها أسفل منزله بشارع المعتقل بمنطقة الشئون بمدينة قنا مما تسبب فى أحتراق الموتور و الجزء الأمامى بالكامل قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدنى من إطفاؤها وكشفت التحريات الأولية قيام أعضاء من جماعة الاخوان المحظورة بارتكاب الواقعة وتكثف اجهزة الامن جهودها لضبط المتهمين فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.