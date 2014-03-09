سعود الفيصل: المملكة تدين الإرهاب.. وتقف بجانب مصر قلبا وقالبا

غادر سعود الفيصل وزير خارجية السعودية، اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الـ141 مبكرا وقبل انتهاء المباحثات عقب أن ألقى كلمة بلاده فى الجلسة المغلقة من الاجتماع الوزارى.

وأدان فيصل فى كلمته الإرهاب الذى تشهده مصر والبحرين واليمن، وأكد على أن بلاده لن تألو جهدا من جانبها للتصدى لهذه الآفة الخطيرة وأنها اتخذت عدة إجراءات ليس بالقول وإنما بالفعل من خلال إصدارها للقوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التى تقف خلفه، وشدد على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها.

وأكد على وقوف بلاده الثابت مع مصر قلبا وقالبا والتهنئة على نتيجة الاستفتاء على الدستور الذى جسد لحمة الشعب المصرى ووحدته وعبر عن إرادته الحرة الأبية الأمر الذى يؤكد على جدية الحكومة المصرية فى استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق.