الكنيسة الأسقفية تبحث أزمة سد النهضة مع وزير خارجية جنوب السودان

استقبل المطران الدكتور منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى برنابا بينجامين وزير خارجية جنوب السودان فى مقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. وتناول اللقاء موضوع مياه النيل وسد النهضة المزمع إنشاؤه.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة .

وعلق المطران منير بقوله إنه من المهم أن يكون هناك وساطة لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا وإيجاد حل يضمن حقوق الطرفين.

وأضاف أن الدول الأفريقية بإمكانها حل مشاكل القارة داخلياً دون اللجوء لأى تدخلات خارجية .

وعن عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى قال الوزير إن مصر دولة هامة ومحورية ولعبت دوراً هاماً فى استقلال العديد من الدول الأفريقية، وأنها سوف تستعيد عضويتها فى القريب العاجل خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات القادمة .

وأعرب المطران منير حنا أثناء اللقاء عن تمنياته أن يتحقق السلام والاستقرار فى جنوب السودان.

كما أشاد الوزير بدور الكنيسة الأسقفية بمصر لرعايتها لأبناء جنوب السودان، كما أشاد بدور الكنيسة الأسقفية فى السودان لمجهوداتها الكبيرة فى تحقيق المصالحة بين القبائل المختلفة .حضر المقابلة أنتونى كون سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة.