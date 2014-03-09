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ننشر نص رسالة الأزهر لوزيرى الإعلام والثقافة لوقف عرض فيلم نوح

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ننشر نص رسالة الأزهر لوزيرى الإعلام والثقافة لوقف عرض فيلم نوح ننشر نص رسالة الأزهر لوزيرى الإعلام والثقافة لوقف عرض فيلم نوح

حصل "اليوم السابع" على نص الخطاب الذى أرسله الدكتور عباس عبد اللاه شومان، وكيل الأزهر الشريف، إلى كل من وزيرة الإعلام الدكتور درية شرف الدين، والدكتور صابر عرب وزير الثقافة، بخصوص مطالبة الأزهر بعدم عرض فيلم نوح مع الرأى الشرعى لمجمع البحوث الإسلامية، وهذا نص البيان:-

وزيرة الإعلام.. وزير الثقافة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

بخصوص ما تم الإعلان عنه مؤخرا عبر وسائل الإعلام عن اعتزام دور السينما فى ، عرض فيلم سينمائى يتناول قصة سيدنا نوح عليه السلام، وتجسيد شخصيته، نفيدكم علما بأن مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد أفتيا بتحريم تجسيد شخصيات الأنبياء، والعشرة المبشرين بالجنة من الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا ما أكدت عليه دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، والمجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء بالسعودية وغيرها وعليه فإن عرض الفيلم المعلن عنه يكون مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأزهر الشريف من منطلق قيامه بواجباته الدينية والدستورية، يتوجه إليكم طالبا إصدار توجيهاتكم بمنع الإعلان عن الفيلم أو عرضه فى السينما المصرية أو غيرها.

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