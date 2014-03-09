وزيرا النقل والتموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحون معرض اللوجستيات

افتتح اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد حنفى وزير التموين وإبراهيم الدميرى وزير النقل، معرضًا لمناقشة علاقة اللوجستيات بالموانئ المصرية، وذلك على هامش المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات بشعار "صناعة اللوجستيات فى العالم العربى: التحديات والفرص".

ويشارك بالمؤتمر مجموعة من أهم الشركات والهيئات أبرزها الشركة الهندسية للحاويات، والإسكندرية لتداول الحاويات، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وهيئة الموانى البحرية وشركة البحر الأحمر للإدارة البحرية، ومعهد تدريب الموانئ، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية بالدمام.

كما يشارك بنك معلومات النقل البحرى المصرى، وشركة الحلول المتكاملة للموانئ، وكلية المصايد والاستزراع المائى، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومكتب معاينة ومراقبة البضائع، وهيئة ميناء دمياط، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وأليكس بولى يوريثان، والشركة المصرية الهولندية للتكريك، والهيئة العامة لموانئ بورسعيد.