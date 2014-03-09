وزير التعليم العالى: عدد الطلاب المحتجزين 1137 ونبحث حل أزمتهم

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن لقاءه، اليوم، مع رؤساء الاتحادات الطلابية تناول مشاكل الجامعات أهمها أزمة التسكين بالمدينة الجامعية ومشاكل التعليم الفنى والصناعى واللائحة الطلابية.

وأضاف الدجوى، فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات، والذى استمر لما يقرب من ساعة ونصف، أنه تمت مناقشة اللائحة الطلابية ومدى إمكانية تحويلها لقانون طلابى، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم مناقشة مع القانونيين.

وأشار الدجوى، أن الاجتماع ناقش ملف الطلاب المقبوض عليهم والذين يبلغ عددهم 1137 على حد قول الطلاب، مؤكدا أنه فى انتظار قائمة بالأسماء وسوف يتم بحث الأمر مع النائب العام لمعرفة التهم الموجهة إليهم وسبل الإفراج عنهم إلى جانب وزيرى الداخلية والعدل لبحث سبل إخلاء سبيل الطلاب.