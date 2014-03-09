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سعود الفيصل يغادر اجتماع الوزراء العرب.. ويؤكد: الإرهاب آفة خطيرة

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سعود الفيصل يغادر اجتماع الوزراء العرب.. ويؤكد: الإرهاب آفة خطيرة سعود الفيصل يغادر اجتماع الوزراء العرب.. ويؤكد: الإرهاب آفة خطيرة

غادر سعود الفيصل وزير خارجية اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الـ141 مبكرًا، وقبل انتهاء المباحثات عقب أن ألقى كلمة بلاده فى الجلسة المغلقة من الاجتماع الوزارى.

وأدان فيصل فى كلمته الإرهاب الذى تشهده والبحرين واليمن، وأكد أن بلاده لن تألو جهدا من جانبها للتصدى لهذه الآفة الخطيرة، وإنها اتخذت عدة إجراءات ليس بالقول، وإنما بالفعل من خلال إصدارها للقوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التى تقف خلفه.

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