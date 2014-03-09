كاظم وراغب علامة في موازين 2014

تستضيف الدورة 13 لمهرجان "موازين" المقرّر تنظيمه صيف هذا العام، في الفترة الممتدّة ما بين 30 مايو/أيّار و7 يونيو المقبلين، كوكبة من نجوم الغناء العربي، من أبرزهم كاظم الساهر وراغب علامة.

وقد أعلن رسمياً أنّ الدورة ستستضيف كلّاً من المطربين كاظم الساهر وراغب علامة الذي كانت "سيدتي" سبّاقة إلى الإعلان عن خبر انضمامه إلى بقية نجوم العرب، الذين تعاقد معهم مهرجان موازين، في وقت لم يتردّد راغب في كلّ مؤتمر إعلامي يعقده في تفنيد جميع الإشاعات التي لاحقته من طرف حسّاده بسبب نجاحاته الفنية المتتالية.

كذلك يحلّ قيصر العرب الفنان كاظم الساهر ضيفاً على الدورة 13، إلى جانب نجوم عرب آخرين، من المنتظر الكشف عنهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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