ميريام فارس في حملتها الإعلانية بالمغرب تقول : أعشق التقاليد المغربية

حلّت الفنانة اللبّنانية ميريام فارس بمدينة الدارالبيضاء المغربية في إطار حملة إعلانية لأحد المنتوجات التجميلية، وتميز اللقاء بحضور عدد غفير من الصحفيين ومحبي النجمة الشابة.

وعبّرت ميريام خلال هذا اللقاء عن حبها للتقاليد المغربية وقالت "أعشق الجلابة المغربية والأكل المغربي لدرجة أن شقيقتي رولا تعلمت تحضير الحريرة و بدأت تحضرها بشكل دائم في بيتنا ببيروت".

ونصحت ميريام الحاضرات بمراقبة أكلهن للمحافظة على رشاقتهن، كما ذكرت انها استمتعت بالغناء باللهجة المغربية، ووعدت جمهورها بوجود أغاني مغربية جديدة في ألبوماتها القادمة.

وفي آخر الحفل غنّت ميريام لمعجبيها وقدمت لهم مستحضرات مهداة من الشركة الراعية للحفل .

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