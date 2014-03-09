"نيو لوك" ينطلق في دمشق

بدأت منذ أيّام في دمشق عمليّات تصوير المسلسل السّوري الجديد "نيو لوك" للمخرج وسيم السيّد، تأليف وئام إسماعيل وحسام جليلاتي.

"نيو لوك" عمل كوميدي لايت ينتمي إلى نوع "السيت كوم"، تجري أحداثه ضمن صالون حلاقة نسائي، حيث يتعرّض صاحبه والعاملين فيه إلى مواقف وأحداث مختلفة مع الزبائن ومندوبي المبيعات الذين يأتون إلى الصالون، وذلك على امتداد 30 حلقة تعرض خلال شهر رمضان القادم.

ويشارك في بطولة العمل كل من محمد خير جراح، عاصم حواط، مازن عباس، ريم زينو، صفاء رقماني، رشا الزغبي، أكرم الحلبي، مأمون الفرخ، وئام إسماعيل، رزان رستم.

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