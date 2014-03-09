حصريا...صور كواليس the voice

حصل "سيدتي نت" على صور حصرية من كواليس حلقة الأمس من برنامج the voice، وأهم ما يدور من أحداث قبل البث المباشر.

تشهد الكواليس حركة مثل خلية النحل، حيث يحرص كل شخص أن يتحضر ليكون في موقعه، سواء كان المشتركين أو مقدمي البرنامج أو النجوم الأربعة.

فالفنان كاظم الساهر يحرص على الإجتماع مع فريقه ويلتقط الصور معه قبل الحلقة، ويقدم لهم المعنويات والنصائح كي يكونوا بأفضل حال على المسرح.

كذلك الفنان عاصي الحلاني معروف بروحه المرحة في الكاليس، حيث لا يخف عن المزاح طيلة الوقت كما يظهر على الشاشة وهو قريب من الجميع، حتى من المشتركين من خارج فريقه.

شيرين عبد الوهاب تهتم بإطلالتها كثيرا في الفترة الأخيرة، وتحرص عل ان تكون في أحلى صورة، لذلك فهي تنهمك بتصفيف شعرها على يد طوني مندلق قبل كل حلقة ليقدم لها تسريحة رائعة، كتسريحة "الريترو" التي أطلت بها بالأمس.

أم الفنان صابر الرباعي فالتقطته الكاميرا وهو يسير في الممر مع مدير أعماله السيد علي المولى.

كذلك فإن الغزل بمقدمة البرنامج إيميه والثناء على جمالها لا يتوقف، فالجميع بات مقتنعاً بأن إيميه في المكان الصحيح لها، وكسب قلوب الكثير من الجهور العربي ولجنة الحكم لاسيما شيرين التي عبرت لها عن سعادتها بوجودها في البرنامج لهذا العام وأملت ان تكون موجودة في العام المقبل.

ونترككم مع الصور من كواليس البرنامج

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"