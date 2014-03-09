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بالصّور.. باسم ياخور يعود إلى دمشق لينتقد الحكومة!

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بالصّور.. باسم ياخور يعود إلى دمشق لينتقد الحكومة! بالصّور.. باسم ياخور يعود إلى دمشق لينتقد الحكومة!

عاد الفنّان السّوري باسم ياخور إلى دمشق مؤخّراً ليشارك ببطولة المسلسل السّوري الكوميدي النّاقد "بقعة ضوء" بنسخته العاشرة.

ويعتبر ياخور من أبرز أبطال هذه السلسلة الكوميديّة الشّهيرة، ويعتمد العمل على لوحات ساخرة تنتقد المجتمع والسّلبيّات الموجودة فيه، كما يعتبر من أجرأ الأعمال السّوريّة التي تنتقد سياسات الخاطئة، وسيسلّط العمل الضوء في جزئه الجديد على الأزمة السّورية وأسبابها وتداعياتها وتأثيرها على المواطن السّوري.

ويشارك في بطولة النّسخة العاشرة من "بقعة ضوء" باسم ياخور، أيمن رضا، أمل عرفة، جيني إسبر، شكران مرتجى، عبد المنعم عمايري، هبة نور، ليليا الأطرش، محمّد خير الجرّاح، أحمد الأحمد، رنا شميس، سوسن ميخائيل، وفادي صبيح.

ويتولّى إخراج العمل المخرج السّوري عامر فهد، فيما النصوص لمجموعة كُتّاب، أبرزهم حازم سليمان ومازن طه.

 

 

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