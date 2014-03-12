بالصور :في أول يوم دراسي : رئيس التعليم الفني بالوزارة يزور مدارس بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن متابعة انتظام العملية التعليمية تأتي على قمة أولويات العمل التنفيذي خلال هذه المرحلة مشيرا الى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائيــــــــة بمدارس المحافظة لتوفير المناخ الصحي .

جاء ذلك خلال تفقده لبعض مدارس بني سويف حيث رافقه الدكتور/ إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم و رمضان حسن وكيل الوزارة , والدكتور/ أحمد أنور وكيل وزارة الصحة والمحاسب/خالد عويس رئيس مركز ومدينة بني سويف.



تفقد المحافظ ومرافقوه مدرستي الصفا الإعدادية للبنات والشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين حيث تابع انتظام العملية التعليمــــــــية وغرف العزل الخاصة بحالات الاشتباه بمرض الأنفلونزا ونشر الوعي الصحي بين تلاميذ المدارس والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية .



شبكةعيونالإخبارية

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