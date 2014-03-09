غرق 8 بينهم 6 من أسرة واحدة فى انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بالمنيا‎

توفي 8 أشخاص من أهالي قرية الرحمانية التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا بينهم عامل وزوجته وابنائه الأربعة ، إثر انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمة امام قرية ملاطية ، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة السائق .

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 8 جثث ومصاب ، وتم ايداع الجثث والمصاب بمستشفى مغاغة العام ، وتعرف الاهالى على جثث الموتى جميعاً ، وكشفت التحريات انهم اسرة واحدة كانوا فى طريقهم من قرية ملاطيه الى قرية الرحمانية التابعة لمركز مغاغة مسقط رأسهم جميعا ، وهم عادل ربيع محمد -45 سنة- فلاح ، وزوجتة هناء عبد الرحمن عبد الرازق -30 سنة- ربة منزل ، والابناء ياسر -20 سنة- وصابرين -15 سنة- والطفلين ربيع -8 سنوات- وحبيبة عامين ، وسعدية مصطفى عبد الجواد -45 سنة- ، وشادية زكى اسماعيل -50 سنة- ، كما اصيب السائق خالد اشرف راضى -26 سنة- ومقيم ببنى مزار وحالته حرجة ، ولا تزال الجثث بالمستشفى انتظاراً لقرار النيابة العامة.

كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجده بسقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية فانتقلت قوات الشرطة والبحث الجنائي والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 10240 أجرة جنوب سيناء بترعة الإبراهيمي قادمه من قرية ملاطية ومتجه إلى قرية الرحمانيه بمغاغة ، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة شخص , وتبين ان الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف بالقريه الاولي ومتجهين الي مسقط رأسهم بالقريه الثانيه .