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بالصور : محافظ بني سويف يتابع : أحوال الشارع ويطمئن علي أعمال الرصف والنظافة

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بني سويف : سيد عبد الغني
اكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتفاعل مع مشكلات الجماهير ومطالبهم والتواجد في للشارع لإيجاد حلول لهذه المطالب .  

جاء ذلك خلال جولته في بعض الأحياء بمدينة بني سويف حيث تفقد  شارع بني ســـويف الجديدة ,بني عطية ,عبدالسلام عارف , صلاح سالم  , المدارس , الجمهورية  لمتابعة أحوال المواطنين وتفقد بعض المرافق والقطاعات الحيوية وتابع أعمال الرصف التي تجرى بشوارع  مدينة بني سويف لرفع كفاءتها في إطار اعتمادات  الخطة العاجلة وذلك بخلاف أعمال الرصف ضمن خطة التنمية المحلية  .

والتقي المحافظ بالمواطنين داخل ســـــوق بدرخان بالمواطنين والباعة وتابع حركة البيع والشراء  وأسعار الخضر والفاكهة واللحوم واستفسر عن أحوالهم  واستمع لمطالبهم وشكاواهم والتي تركز معظمها حول النظافة ورغيف الخبز والاشغالات حيث كلف رئيس المدينة ومدير مشروع النظافــــة  بتكثيف أعمال النظافة بهذه  الشوارع الحيوية وغيرها من شوارع المدينة على أن تشمل أعمــــال النظافة رفع الاتربة والمخلفات ودهان البلدورات والأرصفة وازالة الرسومات التي تشوه الأســــوار والحوائط ,و تكثيف الحملات على المخابــــز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع وادارتي الازمات والمتابعة بديوان عام المحافظة.

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