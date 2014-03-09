أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

متحدث نادى الشهر العقارى: وزير العدل وعد بتنفيذ مطالبنا خلال سنتين

Google+ Print
متحدث نادى الشهر العقارى: وزير العدل وعد بتنفيذ مطالبنا خلال سنتين متحدث نادى الشهر العقارى: وزير العدل وعد بتنفيذ مطالبنا خلال سنتين

انتهى منذ قليل لقاء المستشار نير عثمان وزير العدل، وسامى إمام رئيس قطاع الشهر العقارى، و3 ممثلين من موظفى الشهر العقارى المضربين، ومحمود العسقلانى وسيط المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حول مناقشة متطلبات وشكاوى الموظفين لمساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء.

وقال مصطفى النجار المتحدث باسم نادى مستشارى الشهر العقارى، إن وزير العدل اكد لهم أنه سيتم تنفيذ مطالبهم خلال سنتين بتشكيل لجنة جديدة تضم رؤساء القطاعات التابعة للوزارة لبحث التفاوت ومساواة الموظفين.
> وأصاف النجار لـ"اليوم السابع" أن حل مشكل الموظفين خلال سنتين لا يرضى أى موظف، مؤكدا أنهم علقوا الإضراب لمدة أسبوعين احتراما لقرار رئيس الوزراء بأنه سينفذ جميع مطالبهم.

وهدد النجار، بأنهم سينظمون إضرابا مفتوحا للمرة الثانية خلال أيام، لعدم تنفيذ مطالبهم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365