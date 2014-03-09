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غدا.. "العليا لإضراب الأطباء" تلتقى وزير الصحة للتفاوض حول الكادر

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غدا.. "العليا لإضراب الأطباء" تلتقى وزير الصحة للتفاوض حول الكادر غدا.. "العليا لإضراب الأطباء" تلتقى وزير الصحة للتفاوض حول الكادر

أكد الدكتور محمد فتوح عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء القاهرة وعضو اللجنة العليا المشرفة على إضراب المهن الطبية "الأطباء والصيادلة والأسنان" أن وزارة الصحة حددت غداً الإثنين أول اجتماع للجنة الإضراب للتفاوض مع وزير الصحة عادل العدوى لحل أزمة الكادر.

وقال فتوح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الإضراب مستمر فى المستشفيات بنفس نسب المشاركة أمس السبت أول أيام الإضراب مشيراً إلى تماسك المهن الطبية وتوحدهم خلف اللجنة ونقاباتهم داعياً المهن الطبية إلى التماسك، مشيراً إلى أن المرضى متفهمون لحقيقة الإضراب ودوافعه بغرض تطوير منظومة الصحة.
> ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشورى عضو اللجنة العليا المشرفة على الإضراب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن نتائج أمس لا تختلف كثيرا عن نتائج اليوم الأول والتى شهدت نسبة المشاركة فيها 80%"، مشيرا إلى أن عدد من المحافظات ارتفع فيها نسبة المشاركة عن اليوم الأول مثل محافظة الغربية.
> وأضاف الشورى إن "أغلب المستشفيات الكبرى فى محافظة القاهرة أغلقت أبوابها أمس امتثالا لقرار الإضراب.

وأشار إلى أن بعض حالات التعسف وقعت من جانب المديرين بأحد مستشفيات الدقهلية ومستشفى ديرب نجم بالشرقية ودار السلام بالقاهرة.

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