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العراق: صرف 60 مليون دوﻻر معاشات استثنائية للعاملين المصريين قبل حرب الخليج

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أعلن وزير العمل العراقي، الدكتور ناصر الربيعي، الأحد، موافقة العراقية على صرف قيمة المعاشات الاستثنائية للعاملين المصريين الذين كانوا يحصلون عليها قبل حرب الخليج والمقدرة بـ 60 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستصدر بطاقات للمستحقين لصرف معاشات شهرية تصرف من بداية العام المقبل.

وأشار الوزير، خلال لقائه مع الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، على هامش اجتماع وزراء العمل العرب، الأحد، إلى أنه تم إرسال نحو مليون دولار كدفعة أولى لصالح نحو 62 مستحق سيتم صرفها فور الانتهاء من عمليات التحويل، لافتًا إلى إمكانية الصرف خلال الأسبوع الجاري من خلال بنك الرافدين بشارع التحرير بالدقي، مضيفاً أن عدد المستحقين للمعاشات الاستثنائية 397 شخصًا وفق بيانات الوزارة، موضحا أن من سقط اسمه من كشوف الوزارة عليه التقدم بما يثبت حقه وسيتم إدراج اسمه في الكشوف.

وأكد الوزير أن العراق على استعداد ﻻستقبال آلاف الشركات المصرية لتقديم مشروعات استثمارية واقتصادية عملاقة بالعراق قد تستوعب الملايين من العمالة المصرية، «إﻻ أن تخاذل الشركات هو ما يمنع أن تكون العراق سوق كبير للعمالة المصرية»، منوهاً إلى أن الفوائد المستحقة لأصحاب المعاشات هو أمر مؤجل بعض الوقت بالترتيب مع وزارة الخارجية المصرية خاصة بعد قيام العراق بتحويل كامل المبلغ المستحق.

من جانبها أكدت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن هذا الاتفاق جاء نتاج مجهود وزراء القوى العاملة السابقين، مشيرة إلى ان الوزارة مستعدة لتوفير أي أعداد من العمالة ترغب بها دولة العراق، موضحة أنها تلقت طلب من مستثمر عراقي يرغب في عمالة مصرية مدربة.

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