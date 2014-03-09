طفلي العنيد.. كيف أتعامل معه؟

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة العناد عند أطفالهن، والتي تكاد تتحول إلى ظاهرة مقلقة لكثير منهن. فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد الأمهات على التعامل مع هذا العناد، وتحرير الطاقة السلبية عند أطفالهن، وضمان التعامل مع مشكلة العناد بطريقة صحية ومفيدة.

1- راقبي طفلك العنيد باستمرار، بحيث لا يغيب عن ناظريك قدر الإمكان.

2- حافظي على هدوئك؛ عندما تردين على غضب طفلك بالصراخ، فأنت ترسخين لديه فكرة أن السلوك السلبي ذو نتيجة.

3- راقبي تصرفات طفلك. حاولي أن تنتبهي إلى الأسباب التي تدفعه إلى العناد ورفض إطاعة تعليماتك، يعتقد خبراء التربية أن العناد غالباً ما يأتي كتعبير عن التوتر، الذي لا ينفّس عنه الطفل بشكل طبيعي في محيطه.

4- أخرجي طفلك أو خلصيه من الموقف الذي يظهر فيه العناد. قومي بإبعاد طفلك عن طاولة العشاء مثلاً، بحيث تمنحينه الوقت الملائم ليهدأ، ومن ثم تتوفر لديك الفرصة لفهم المشكلة الحقيقية.

5- استمعي إلى طفلك. تذكري دائماً أن أحد أهم أسباب العناد هو محاولة الطفل لفت انتباه والديه إليه بشكل أكبر، ولذا حاولي أن تسمعيه أكثر؛ لتحددي أسباب المشكلة.

6- اهتمي بوضع الضوابط وكوني صبورة ومؤثرة. اهتمي بتوفير الجو المريح والصحي في المنزل، ذلك أن الجو المنزلي المشحون سيكون أدعى إلى جعل الطفل أكثر عناداً. حاولي أن تكوني قدوة لأولادك؛ حتى لا يتعلموا منك العناد.

7- عززي السلوك الإيجابي والحسن لدى طفلك. كافئيه في حال قيامه بمساعدتك في أعمال المنزل أو في ترتيب المائدة.

8- اطرحي بدائل للسلوك العنيد. في حال رفض طفلك للذهاب إلى فراشه للنوم، لِمَ لا تقومي باقتراح نشاطات أخرى تساعده على ذلك دون أن يشعر؟ يمكنك أن تشاركيه في قراء قصة قصيرة في موعد النوم، مما يعزز في وعيه أن هذا النشاط مرتبط بأن يأوي إلى سريره.

نتمنى أن تساعدك هذه الخطوات على حل مشكلة العناد عند طفلك، وفي حال كنت قد استخدمت وسائل أخرى فلِمَ لا تشاركينا إياها؟