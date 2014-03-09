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تعرفي على عبايات هانية البريكان

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تعرفي على عبايات هانية البريكان تعرفي على عبايات هانية البريكان

نعلم تماماً مدى أهمية اختيار العباءة المناسبة للسيدة الخليجية، لذلك نحرص على تقديم الجديد في مجال تصميم العباءات، وكنا حريصين على لقاء المصممة هانية البريكان في الحفل الخاص بافتتاح بوتيك "هانيةللعباءات في الرياض بحضور المدوّنة آسيا، بالإضافة إلى عدد من سيدات المجتمع في الرياض، لنعرف منها المزيد عن مسيرتها في هذا المجال.

 

- حدثينا عن بداياتك وتجربتك في مجال تصميم الأزياء؟

 كانت بداياتي في عام 2011، وقضيت هذا المجال ما يقارب السنتين والنصف، وأعتقد أنني في هذا العمر القصير من العمل وصلت بشكل كبير لمحبي العباءات والجلابيات الراقية، فعباءاتي ترتديها سيدات المجتمع الخليجي عامة، والسعودي خاصة، وأعتبرها تجربة ناجحة بكل المقاييس، فقد أكسبتني الخبرة، وصقلت شخصيتي كثيراً، وأعطتني إحساساً بالحماس، فهذا المجال لا يهدأ نهائياً، إضافة إلى أنها أعطتني الكثير من العلاقات الجيدة من كل الدول العربية عموماً، وهذا يعتبر إنجازاً في غضون هذه المدة القصيرة.

 

ما هي الصعوبات التي واجهتك كمصممة أزياء خليجية سعودية؟

الصعوبات التي واجهتني كانت تختلف باختلاف المرحلة التي أمر بها، ففي بداية عملي في مجال التصميم وإدارة أعمال المؤسسة كانت الأوراق الرسمية واستخراجها من أهم الصعوبات آنذاك، ثم رسم نهج خاص لي لا يكون فيه تكرار لغيري، والحرص على الابتكار، والاهتمام والتركيز بعملي للاستمرار بالنجاح؛ لأن الوصول قد يكون أسهل من الاستمرار بالنجاح والتميز، وهذا ما جعلته نصب عيناي، كذلك الحرص على اختيار أفضل وأجود أنواع الأقمشة، والحرص على عنصر الإبداع والابتكار في التصميم، إضافة إلى محاولة مجارات الموضة العالمية بما يناسب ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

 

بماذا تصفين السيدة التي ترتدي تصاميم هانية؟  

هي المرأة الحريصة على الجودة والأناقة والتميز والرقي؛ لأن كل قطعة من عباءات هانية فريدة من نوعها، ولها شخصيتها الخاصة.

 

تحتار كل سيدة في اختيار العباءة المثالية، ما هي مواصفات العباءة المثالية بالنسبة لك؟ 

الطول المناسب للعباءة مهم جداً، فهو يحافظ على جودة العباءة وأناقتها ونظافتها، كذلك اللبس المناسب في المكان المناسب، فعلى كل سيدة أن تلبس في العمل ما يناسبه من عباءات عملية، وتختار للسهرات ما يناسبها أيضاً، ومن المهم اختيار العباءة التي تناسب جسم المرأة وعمرها، فهناك عباءات تختلف باختلاف الموديل أو الموضة الرائجة لهذا العام.

 

حدثينا عن مجموعة هذا الموسم؟ 

المجموعة الأخيرة كانت بالتعاون مع أحجار "سوارڤيسكي"، ويغلب عليها اللون الزهري بدرجاته، وقد حاولت استخدام أحجار "سوارڤيسكي" بعدة أحجام وأشكال، كما استخدمت اللؤلؤ من "السوارڤيسكي" أيضاً، واخترت من الأقمشة الشيفون والدانتيل.

 

افتتحتِ مؤخراً بوتيك "هانية للعباءات" في الرياض، ما هي خططك المستقبلية في هذا المجال؟

 المحافظة على هذا النجاح، والاستمرار عليه، ومحاولة ابتكار كل ما هو جديد في كل مرة، وافتتاح فروع أخرى للبوتيك في دول الخليج

 

شاهدي في الصور أعلاه مجموعة من العباءات الجديدة للمصممة هانية البريكان، بالإضافة إلى صور مختلفة من حفل افتتاح البوتيك الجديد في الرياض

 

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