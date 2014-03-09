" لمحة عن حلمي " نشاط تعليمي لأطفال مركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة

إن العالم أسرة واحدة كبيرة وكل منا مسؤول عن رعاية بعضنا البعض . يعتقد فندق سنترو البرشاء أن التبرع بالمال للجمعيات الخيرية ليست هي الطريقة الوحيدة لمساعدتهم .

آذار الجاري قام فريق الفندق بقيادة المدير العام ، السيدة اليني تسولاكو ، بإطلاق نشاط " لمحة من حلمي " . وهو حملة لمدة أسبوعين حيث زار فريق من طهاة الفندق ورشة الطبخ الموجودة في مركز النور، قدموا خلال تلك الزيارات دروس عملية عن كيفية طهى المعجنات والحلويات وشاركوا خبراتهم ونصائهم مع الأطفال ومشريفيهم. في الأسبوع الثاني من النشاط ، تمت دعوة الأطفال لزيارة سنترو البرشاء والقيام بجولة داخل المطبخ ليتمكنوا من الحصول على لمحة عن مهنة الطاهي المحترف ومنحهم فرصة التجربة كما لو أنهم أحد هؤلاء المحترفين، لم يستطع الاطفال إخفاء فرحتهم وحماسهم وخاصة عندما ارتدو زي الطهاة الرسمي.

النشاط يهدف إلى تزويد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة التعلم التجريبي ، مما يتيح لهم أن يشعروا أنهم لايختلفون عن أي شخص آخر في هذا العالم.

> تم افتتاح مركز النور لتدريب أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي يوم 21 نوفمبر 1981 ، في ذلك الوقت كان لديهم ثمانية أطفال فقط، وأما اليوم فقد أصبح المركز يقدم خدماته لأكثر من 260 طفل في منشأة بنيت لهذا الغرض في البرشاء، وقد جاء 10 أطفال منهم إلى سنترو البرشاء و سنحت لهم الفرصة لتحقيق جزء من أحلامهم.

روشي أحد الأطفال قال: " أنا أحب الطبخ و أحب تعلم تقنيات جديدة لصناعة وجبات الطعام المختلفة ؛ أشكركم جميعا على إعطائي هذه الفرصة، شعرت بالفعل وكأني رئيس طباخين شهير، أريد الاستمرار ، وأريد أن يرى العالم كله أني أحب الطعام وأنه يمكنني الطبخ كطاه محترف " . قالت معلمهم ، السيدة رانجيني ، " كان هذا النشاط تجربة جديدة قامت بتعزيز مهارات الخبز لدى الأطفال، هذه التجربة لا تنسى " .

وقالت ايليني تسولاكو ، المدير العام ل فندق سنترو بارشا " نحن في سنترو البرشاء نؤمن بضرورة تقديم مساعدة فريدة تبقى في الذاكرة لمدى الحياة ، ونحن فخورون جدا أنا استطعنا تقديم دعم صغيرا في أحلام هؤلاء الأطفال" . وأضافت " لقد كان حقا تجربة لا تنسى للأطفال والمعلمين و بالنسبة لفريق عمل فندق سنترو بأكمله. سيواصل سنترو البرشاء سعيه الدائم لخلق أنشطة لا تنسى من شأنها أن تدعم ليس فقط الاحتياجات المالية ولكن أيضا توفير تجربة يكون لها بصمة إلى الأبد " .