ذا فويس يلقن شيرين درساً ويخيب أمل محبي ريم مهرات

لم تمر حلقة العرض الثالث من برنامج "ذا فويس" مرور الكرام، إذ وقعت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فخ الإنتقاد نتيجة تفوهها بكلمة "طز في" حيث أثارت عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تعليقها على خطيب المشتركة المصرية وهم، وربما نسيت شيرين أنها على الهواء، كما لم تعمد ادارة الـ"ام بي سي" إلى حذف جملة شيرين في حلقة إعادة البرنامج لاحقا.

ويبدو ان شيرين تعلمت درسا من الحلقة السابقة عندما لم تجد إتقان اللغة الإنكليزية، وقرأت التعليقات السلبية والسخرية عندما تكلمت الإنكليزية وتابت عن ذلك بقولها "no more English" أي أنها لن تتكلم بعد اليوم بالإنكليزية لتتفادى النقد الذي تعرضت له.

ورغم ذلك، فإن شيرين تحافظ على خفة دمها، لاسيما بعد الوردة الحمراء التي قدمها لها الفنان كاظم الساهر بمناسبة يوم المرأة العالمي، وقالت "كم امرأة ستحسدني على هذه الوردة"، ولم تفارق الوردة يديّ شيرين إلا عندما نثرتها على كاظم.

خيبة أمل لمحبي ريم

خاب أمل محبي المشتركة السورية ريم مهرات بعد استبعاد عاصي لها، واختياره هالة القصير وغازي الأمير من لبنان، ما جعل حملة تشن على عاصي من قبل محبيها، متهمين إياه بأنه أخطأ الإختيار.

وبرز واضحاً إنزعاج ريم من النتيجة لمحاولتها مغادرة المسرح بسرعة، قبل أن ينتهي مقدم البرنامج محمد كريم من كلامه.

ما قصة نظارة وهاتف صابر؟

الفنان صابر الرباعي ارتدى نظارته الطبية، وبرز واضحاً أنه لم يترك هاتفه طوال الحلقة، خلال كل فاصل إعلاني يسترق النظر إليه، ربما كان يتابع التعليقات التي تردّ على "تويتر"، وفريق صابر حظي بإعجاب المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لاسيما سيمور جلال ومروى ناجي اللذان يعتبران منافسين على خطف لقب "ذا فويس" لهذا الموسم.

لقاء سويدان: أدعم مروى

صودف وجود الممثلة المصرية لقاء سويدان التي أتت لتشجيع صديقتها مروى ناجي حسبما قالت لـ"سيدتي نت"، واشارت الى ان "ذا فويس" هذا العام يضم أصواتاً جميلة جدا، وكانت تنتظر مجيئها الى البرنامج لالتقاط صورة مع كل من صابر وكاظم.

وابدت إعجابها بموهبة خولة من المغرب في فريق كاظم وبصوت أحمد من لبنان وستار من العراق، مشددة على أن "أقوى فريق هو فريق صابر".

كاظم ملك البرنامج

بقي الساهر ساحر قلوب الجمهور، الذي يتهافت لالتقاط الصور معه، وفي حال تعثر وصول الجمهور له، كان يترك كرسيه ويقف غلى جانبهم لالتقاط الصور معهم، وكان يرفض أن يخيب أمل اي أحد من معجبيه، وهذا هو سر تواضع الساهر الذي يعلمه الجميع ورغم التعب الذي كان ظاهرا على عينيه، غلا أنه يستطيع أن يخطف الأضواء من باقي زملائه في لجنة التحكيم.

إيميه رهان صحيح

كسبت محطة "ام بي سي" الرهان على مقدمة البرنامج غيميه صياح التي خطفت الأنفاس في إطلالتها في حلقة العرض الثالث من العروض المباشرة، وبدت مرتاحة أكث وتكلمت بعفوية دون الوقوع في أي أخطاء، وكسبت محبة الجمهور بسرعة قياسية.

كما كشفت "ام بي سي" عن مفاجأة في أن يحل الفنان العالمي ريكي مارتن ضيفاً على برنامج "ذا فويس" في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أي في الحلقة الختامية، وهذا ما كشفه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "ام بي سي" مازن حايك لـ"سيدتي نت" وتفاصيل أكثر تتابعونها لاحقا على "سيدتي نت".

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