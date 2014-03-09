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مبادرة “ابدأ” تستنكر التعذيب في معسكرت احتجاز الطلبة

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مبادرة “ابدأ” تستنكر التعذيب في معسكرت احتجاز الطلبة مبادرة “ابدأ” تستنكر التعذيب في معسكرت احتجاز الطلبة

المجلس القومي لحقوق الانسان

نددت مبادرة ” ابدأ ” للعدالة المجتمعية لحقوق الإنسان، فى بيان لها تزايد حالات التعذيب داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز.

وناشدت المبادرة كُلًا من المجلس القومى لحقوق الانسان، ووزارة الداخلية، وقطاع السجون التفتيش المفاجئ على سجن معسكر الأمن المركزي بالزقازيق الذى تحول إلي ما يشبه تعذيب المعتقلين من الطلاب بجامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وبعض الطلبة بالمراحل الثانوية والذين تم القبض عليهم مؤخرًا فى إطار حرص المبادرة على أن تساهم فى منع الإنتهاكات والتعذيب ورفض كافة أشكال العنف المجتمعى تجاه المسجونين التى تساهم فى تحويلهم لمجرمين وتحول المجتمع الى سلسلة من العنف والعنف المضاد.

وأشارت نرمين البحطيطي، مدير عام المبادرة أنه لا يوجد إطلاقًا ما يدفع إلى تعذيب المعتقلين، لافتة أن القانون والأحكام هى الفيصل وليس العقاب الجسدى والتعذيب الوحشى.

وأوضحت أن المبادرة تلقت عديد من الاستغاثات سواء كانت من هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أو أسر بعض الطلاب تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة التدخل لوقف مايحدث في معسكرات الأمن المركزي بالزقازيق من جرائم ضد 14 طالبًا الذين تم القبض عليهم خلال الأسبوع الحالي وإقتيادهم إلي سجن معسكر الأمن المركزي بالزقازيق.

الجدير بالذكر أن معسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق خالي من أي تجهيزات تسمح باستخدامه كمؤسسة عقابية، وحاليًا يوجد به أكثر من 100 معتقل من بينهم أطفال قصر لم تتجاوز أعمارهم الـ 16 عامًا.

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