الحكومة الليبية تهدد بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية

أعلن مسؤول في حكومة إقليم برقة نية هذه الهيئة تصدير أول شحنة من النفط من أحد موانىء النفط في شرق ليبيا، وأثار هذا الإعلان غضب السلطات في طرابلس افهددت بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية وصلت لهذا الغرض.

وصرح مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي التابع للمكتب السياسي لإقليم برقة بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية أن “الإقليم استقبل ناقلة نفط فجر السبت في خطوة لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم” من ميناء السدرة (700 كلم شرق طرابلس) الخارج عن سلطة الدولة منذ يوليو 2013.

لكن مصادر برلمانية وحكومية وعسكرية قالت لفرانس برس إن ناقلة النفط “سيتم قصفها إذا خرجت من الميناء محملة”.

وقال عضو في لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) طالبا عدم كشف هويته إن “رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة يحاول شحنها -السفينة- وتصدير النفط من خلالها خارج الإطار الرسمي للدولة”.

وقال مصدر عسكري إن “سلاح الجو وقوات البحرية في الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتدمير ناقلة النفط الكورية الشمالية التي اعتدت على السيادة الليبية ودخلت مياهها الإقليمية في حال لم تخرج من الميناء الذي ترسو فيه خلال المهلة الممنوحة لها”.

ويسيطر محتجون من قوات حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة على موانئ شرق ليبيا التي يتم تصدير النفط منها، بما فيها السدرة.