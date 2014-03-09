أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحكومة الليبية تهدد بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية

Google+ Print
الحكومة الليبية تهدد بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية الحكومة الليبية تهدد بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية

ارشيفية

 

أعلن مسؤول في حكومة إقليم برقة نية هذه الهيئة تصدير أول شحنة من النفط من أحد موانىء النفط في شرق ليبيا، وأثار هذا الإعلان غضب السلطات في طرابلس افهددت بقصف ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية وصلت لهذا الغرض.

وصرح مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي التابع للمكتب السياسي لإقليم برقة بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية أن “الإقليم استقبل ناقلة نفط فجر السبت في خطوة لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم” من ميناء السدرة (700 كلم شرق طرابلس) الخارج عن سلطة الدولة منذ يوليو 2013.

لكن مصادر برلمانية وحكومية وعسكرية قالت لفرانس برس إن ناقلة النفط “سيتم قصفها إذا خرجت من الميناء محملة”.

وقال عضو في لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) طالبا عدم كشف هويته إن “رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة يحاول شحنها -السفينة- وتصدير النفط من خلالها خارج الإطار الرسمي للدولة”.

وقال مصدر عسكري  إن “سلاح الجو وقوات البحرية في الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتدمير ناقلة النفط الكورية الشمالية التي اعتدت على السيادة الليبية ودخلت مياهها الإقليمية في حال لم تخرج من الميناء الذي ترسو فيه خلال المهلة الممنوحة لها”.

ويسيطر محتجون من قوات حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة على موانئ شرق ليبيا التي يتم تصدير النفط منها، بما فيها السدرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي