«مهرجان صحة المرأة» بجامعة الأميرة نورة يختتم فعالياته

اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤخراً "مهرجان صحة المرأة" والذي استمرت فعالياته لمدة خمسة ايام بمركز خدمات الطالبات والذي نفذته كلية الطب البشري، وبمشاركة نادي وتين الصحي. وهدف المهرجان إلى رفع المستوى الثقافي الصحي لدى المرأة، حيث تخلله عدد من المحاضرات التي تتحدث عن الصحة العامة والتغذية والتجميل والعلاج الطبيعي والصحة البدنية والطب البديل.

الى جانب ذلك تم عرض فيديو قصير عن المهرجان، شمل صورا للأركان المشاركة كجمعية سرطان الثدي، ومركز أساس العناية، ومجمع راشد الطبي، ومستشفى المملكة، والعيادات الاستشارية، وشركة دوف وفيوسوجل، والأندية الطلابية كنادي وتين، ونادي كن إيجابيا.

وخلال المهرجان ألقت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل كلمة عبرت فيها عن سعادتها بزيارة كلية الطب، وأشارت بأن المهرجان يعتبر نقطة واعدة تميز الجامعة؛ إذ روعي فيه التنوع والجوانب التي تهتم بها الزائرات.

وأكدت على أن الهدف منه هو التوعية بصحة المرأة بوجه عام، كما شكرت القائمات على المهرجان من وكيلات وأعضاء هيئة التدريس على نجاحهن في استقطاب المحاضرات، وأفادت بأن الجامعة تأمل أن تكون حاضنة لورش عمل مستمرة بما يخدم أهداف الجامعة، ووعدت بسعي الجامعة لتأهيل الطالبات ليكن متصدرات في السوق المحلي، وذلك بالدعم وتوحيد الرؤية واستمرار روح الحماس والتعاون.

وفي نهاية المهرجان كرمت مديرة الجامعة وعميدة الطب البشري أعضاء هيئة التدريس والجهات المشاركة والكليات المتعاونة في المهرجان.