«الطرق» توزع مقعد الطفل في المركبة مجاناً على حديثي الولادة

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات المواليد في مستشفى لطيفة ومستشفى دبي بمقاعد مخصصة لهم في المركبة، في أول فعالياتها الخاصة بأسبوع المرور الخليجي الموحد الذي انطلق أمس الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل.

وأشار المهندس حسين البنا مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إلى أن أسبوع المرور الخليجي مناسبة سنوية مهمة، حيث تحرص الإدارة في هذا العام أن تكون الفعاليات مبتكرة وهادفة، وتقدم قيمة مضافة للفئات المستهدفة، ولذلك تم التعاون مع هيئة الصحة في دبي ضمن مبادرة "سلامة الأجيال مسؤولية مشتركة" من خلال العمل على توفير عدد من مقاعد الطفل في المركبة التي سيتم السحب عليها يومياً طوال أسبوع المرور في مستشفى لطيفة ومستشفى دبي.

وأكد أن إدارة المرور أعدت برنامجاً موسعاً للاحتفال بأسبوع المرور الخليجي يستهدف أغلب الشرائح والفئات المجتمعية في إمارة دبي، عبر الفلاشات التوعوية في دور السينما وشاشات المحاسبة في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية وشاشات الخدمة الإلكترونية التابعة للهيئة، كما عملت على تنظيم فعاليات توعوية لسائقي الحافلات العامة في الهيئة، وللشباب في بعض الأندية الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وستقوم الإدارة بنشر العديد من الرسائل التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وشركائها.

وقال مدير إدارة المرور إن الفكرة الأساسية من الذهاب إلى المستشفيات وتوزيع مقاعد الطفل في المركبة هي إيصال الرسالة التوعوية للأمهات بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة المرورية للأطفال حديثي الولادة، واستمرار استخدام المقعد بأحجامه المختلفة للطفل حتى يصل سن العاشرة.

وذكر المهندس حسين البنا إن إدارة المرور أنه يتم تنفيذ برنامجاً توعوياً في مستشفيات دبي على مدار العام حول سلامة الطفل، يشمل ورشاً ومحاضرات توعوية للحوامل والأمهات ، يتم تنظيمها في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى توزيع كتيبات ونشرات توعوية، وسحب شهري على مقعدين للطفل في المركبة، وتوزيع كوبونات خصم للأمهات على مقاعد الطفل من محلات متخصصة في تقديم لوازم الأطفال.

وأضاف: نهتم في هيئة الطرق والمواصلات أن تتحول السلامة المرورية إلى ثقافة لدى أفراد المجتمع، ونأمل أن لا نحتاج في المستقبل إلى تذكير الأمهات بأهمية المحافظة على مواليدهن وأطفالهن من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الثقافة المرورية تنتشر بسرعة كبيرة في أوساط العائلات والطلاب بفضل البرامج التوعوية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات وشركائها في مبادرة "سلامة الأجيال مسؤولية مشتركة" بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الصحة ومواصلات الإمارات.

وقال مدير إدارة المرور: إن العديد من موظفي فرق التوعية المرورية في الإدارة يعملون على مدار الأسبوع في تنظيم فعاليات مرورية واسعة في العديد من المدارس بالتعاون مع فرق التوعية المرورية الطلابية، وهو ما سيكرس فكرة العمل التوعوي وأهمية الفعاليات المرورية في تحويل النصائح والإرشادات التوعوية إلى سلوك يومي لمستخدمي الطريق.

ونوه المهندس حسين البنا إلى أن إدارة المرور على موعد يوم الأربعاء المقبل لاستقبال رؤساء وأعضاء وفود دول مجلس التعاون الخليجي في مبنى هيئة الطرق والمواصلات، حيث تأتي زيارتهم على هامش الفعاليات المصاحبة لأسبوع المرور الخليجي في دبي، كما ستقوم الهيئة في اليوم نفسه بتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة السلامة المرورية التي رصدت لها جوائز تقدر بنحو 90 الف درهم.

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