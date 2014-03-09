مدمن يتصل بشرطة الشارقة مدعيا أن الرصيف صدمه

قالت مصادر إعلامية أن شرطة الشارقة تحقق في واقعتي تعاطي مخدرات لمواطنين تم إسعافهما، حيث يتهم الأول بتعاطي جرعة زائدة وتم وضعه تحت الحراسة في مستشفى القاسمي، بينما يجري التحقيق مع الأخر بعد أن تعرض لحادث تصادم مركبته برصيف الشارع واتصل بالشرطة مبلغا أن الرصيف هو الذي اصطدم به.

وفي الواقعة الأولى تلقت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بتعرض مواطن يدعى ( أ . خ . س 73 عاماً )، لحالة شديدة من الإعياء وعليه تم إرسال سيارة إسعاف ونقله للمستشفى في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول حيث تبين أنه تعاطى جرعة زائدة من المخدرات تسببت له في تلك الحالة.

وتم وضع حراسة من قبل الشرطة على الشخص وأخذ جميع العينات التي سيتم فحصها من قبل المختبر الجنائي بشرطة الشارقة وكذلك تحليلات المستشفى للتأكيد على تعاطيه وإدمانه للمخدرات من عدمه !، كما وينتظر أن تتحسن حالته الصحية للسماح بالتحقيق معه من قبل رجال المكافحة في مسألة التعاطي.

بينما شهدت الواقعة الثانية، اتصالا من قبل أحد الأشخاص، (مواطن يدعى « ب . خ . ع » 22 عاماً )، بغرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، يبلغهم بأن الرصيف في الشارع هو الذي اصطدم به خلال قيادته لمركبته، وأن – الرصيف «لف عليّ ودعمني».

وقامت الشرطة على الفور بإرسال دورية من الأنجاد وسيارة إسعاف للموقع على طريق مليحة، حيث تبين وقوع الحادث وتعرض مركبة الشخص لبعض التلفيات وأنه وبالحديث معه قال: «الرصيف هو الذي اصطدم بي وأنني كنت أسير بالمركبة بصورة طبيعية، والرصيف لف عليّ وصدمني».

وقامت الشرطة بتحويل الشخص وملف الواقعة لمركبة شرطة الغرب وكذلك إجراء فحوصات على الشخص للتأكد من حالته الصحية وما إذا كان يتعاطى مخدرات من عدمه