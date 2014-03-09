رئيس “جامعة السادات”: الجامعة محراب العلم وليست للعمل السياسي والحزبي

أعلن الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات عن انطلاق اليوم الأول لماراثون الفصل الدراسى الثانى فى الجامعة حيث ينتظم اكثر من 10 الاف طالب وطالبة بكليات ومعاهد الجامعة بمختلف المراحل الدراسية وسط إجراءات أمنية مشددة .

وأكد رئيس الجامعة ان الجامعة محراباً للعلم و ليست مكان مناسباً للممارسة العمل السياسى أو الحزبى وعلى طلاب الجامعة ممارسته خارج الجامعة ، لافتاً الى الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أكد على أهمية تعظيم الإستفادة من الأنشطة الطلابية فى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية .

وقال الدكتور البـلال فى تصريحات صحفية أنه تم تسكين 3600 طالب و طالبة بالجامعة منذ الأمس الجمعة الموافق 7 مارس , مشددا انه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد أى طالب يحاول تعطيل سير لعملة التعليمية أو يضر بمنشأت الجامعة و ذلك وفقاً للتعديل الأخير لقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والذى يقضى بتحويل الطلاب الذين يقومون بتعطيل الدراسة الى مجالس تأديب ليتم فصلهم فصلاً نهائياً لا رجعة فيه .

وشدد الدكتور البلال على أن طالب الجامعة هو طالب علم و ان الجامعة هى محراب للعلم , مؤكدا ان الدراسة بالجامعة تبدأ اليوم 8 مارس لتنتهى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى 26 يونيو و سوف يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطلاب عن فترة إجازة نصف العام و التى امتدت الى 6 اسابيع و ذلك من خلال تقليص إجازة شم النسيم لتكون يومى الأحد والاثنين فقط .