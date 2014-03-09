أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير النقل: “محور قناة السويس” من أهم المشروعات القومية في الوقت الراهن

Google+ Print
وزير النقل: “محور قناة السويس” من أهم المشروعات القومية في الوقت الراهن وزير النقل: “محور قناة السويس” من أهم المشروعات القومية في الوقت الراهن

الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات

قال وزير النقل إبراهيم الدميري إن الموانئ والنقل البحري تمثل الشريان الرئيسي للدول وهي مؤشر للتطور والتنمية في مختلف المجالات ، حيث أنها تشهد طفرة بكل المقاييس في جميع المجالات سواء الهندسية والإدارية أو التشغيلية.

وأشار الدميري إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واضاف – في كلمته التي ألقاها اليوم “الأحد” في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي “مارلوج 3″ الذي يقام بالإسكندرية تحت عنوان “صناعة اللوجستيات في العالم العربي – التحديات ولفرص” والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار 3 أيام – أن التعرف على صناعة اللوجستيات في مجال النقل والتجارة بالتسهيلات والإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة في المواعيد المحددة مع الاستفادة من مرور البضائع بتخليق صناعات القيمة المضافة بإنشاء مناطق لوجستية تقوم بأعمال التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والذي يمكن أن يترتب عليه إقامة بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا