وزير النقل: “محور قناة السويس” من أهم المشروعات القومية في الوقت الراهن

قال وزير النقل إبراهيم الدميري إن الموانئ والنقل البحري تمثل الشريان الرئيسي للدول وهي مؤشر للتطور والتنمية في مختلف المجالات ، حيث أنها تشهد طفرة بكل المقاييس في جميع المجالات سواء الهندسية والإدارية أو التشغيلية.

وأشار الدميري إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واضاف – في كلمته التي ألقاها اليوم “الأحد” في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي “مارلوج 3″ الذي يقام بالإسكندرية تحت عنوان “صناعة اللوجستيات في العالم العربي – التحديات ولفرص” والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار 3 أيام – أن التعرف على صناعة اللوجستيات في مجال النقل والتجارة بالتسهيلات والإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وأقل تكلفة في المواعيد المحددة مع الاستفادة من مرور البضائع بتخليق صناعات القيمة المضافة بإنشاء مناطق لوجستية تقوم بأعمال التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والذي يمكن أن يترتب عليه إقامة بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.