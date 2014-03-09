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ضبط خلية إرهابية تستهدف أفراد الشرطة والمنشآت بالإسكندرية

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ضبط خلية إرهابية تستهدف أفراد الشرطة والمنشآت بالإسكندرية ضبط خلية إرهابية تستهدف أفراد الشرطة والمنشآت بالإسكندرية

أرشيفية

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام قيام كلٍ من حسام محمد زكى عيسوى – سن 40 – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، محمد خلف جاد عطية – سن 28 – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، ياسر الأباصيرى عبدالمنعم إسماعيل – سن 43 – ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بتكوين خلية إرهابية فيما بينهم بالإشتراك وبدعم مادى من كوادر وقيادات الإخوان، تخصصت فى إرتكاب العنف والتخريب والتعدى على المنشآت الشرطة وأفراد وسيارات الشرطة ومحلات وممتلكات المواطنين، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال إستقلالهم السيارة رقم س و ط 5827 – ملك وقيادة المتهم الأول، وبحوزتهم طبنجة عيار 9مم ، و 25 طلقة من ذات العيار 2 فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع ، و 20 طلقة خرطوش من ذات العيار . قناع وجه أسود اللون 40 نجمة حديدية مدببة تستخدم لإتلاف إطارات سيارات الشرطة . سلاح أبيض عبارة عن مطواه قرن غزال . جركن مملوء بسائل البنزين . عدد من الكشوف التى تتضمن أسماء بعض أفراد الشرطة ورتبهم العسكرية . مبلغ مالى .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وتنظيمهم خلية إرهابية لإرتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدى على المنشآت العامة والخاصة وإستهداف رجال الشرطة والمنشآت الشرطية وإرتكابهم جرائم تفجير عبوة ناسفه داخل مبنى مديرية أمن الإسكندرية تفجير عبوة ناسفه أمام ديوان قسم شرطة أول الرمل ، وتفجير عبوة ناسفه أمام ديوان قسم شرطة أول المنتزه تفجير عبوة ناسفه أمام إحدى الفنادق بدائرة قسم شرطة أول الرمل إضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة التابعة لقسم شرطة سيدى جابر. إضرام النيران بسيارتى شرطة تابعتين لقسم شرطة باب شرقى  إضرام النيران أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من أعمال إرهابية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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