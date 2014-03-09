مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم يطير لباريس للمشاركة فى ورشة عمل

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، السفير "نبيل رياض حبشى" مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، متوجها إلى باريس فى زيارة لفرنسا تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها فى ورشة عمل للمراسم بالدول الناطقة بالفرنسية والتى تبدأ غداً الاثنين.

ومن المقرر أن تنظم الورشة وزارة الخارجية الفرنسية، حيث ستتناول عرض الأساليب الجديدة الخاصة بالبروتوكول والمراسم فى دوواين رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والمحافظات والمحليات وتبادل وجهات النظر بشأن هذه الأساليب، وأن مشاركة مصر فى هذه الورشة مهمة لما تمتلكه من أساليب عريقة فى المراسم الملكية والرئاسية، حيث تلتزم المراسم المصرية بقواعد راسخة تنظم أسلوب التعامل مع الضيوف والمسئولين.