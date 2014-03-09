أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة البيئة: منظومة النظافة الجديدة ستكون نظام مصر فى المستقبل

Google+ Print
وزيرة البيئة: منظومة النظافة الجديدة ستكون نظام مصر فى المستقبل وزيرة البيئة: منظومة النظافة الجديدة ستكون نظام مصر فى المستقبل

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن منظومة فصل المخلفات من المنبع التى انطلقت، أمس، من حى الدقى ستكون بداية لنظام سيتم تطبيقه على كافة أنحاء فى المستقبل.

وقالت إسكندر، إن الهدف هو مشاهدة الشوارع نظيفة، وأن تتمتع بالمظهر الحضارى اللائق، وأشارت إلى أنها شددت على فلريق العمل المعنى بضرورة توعية المواطنين بمنظومة النظافة فى حى الدقى، وأن يكونوا أكثر تنسيقا فيما بينهم حتى لا يتم إغفال مربع أو عمارة، مشيرة إلى أن حى الدقى يعد من الأحياء الراقية والهادئة التى يمكن بداية التجربة فيه، والتى ستطبق فيما بعد على كافة الأحياء.

وطالبت الوزيرة بإجراء اجتماع يوم غد لكى تكون الأدوار أكثر تحديدا ودقة وأن يتم التأكد من وعى الجماهير بأهداف المشروع الجديد، وليس تبليغهم به فقط.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري