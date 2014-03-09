وزيرة البيئة: منظومة النظافة الجديدة ستكون نظام مصر فى المستقبل

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن منظومة فصل المخلفات من المنبع التى انطلقت، أمس، من حى الدقى ستكون بداية لنظام سيتم تطبيقه على كافة أنحاء مصر فى المستقبل.

وقالت إسكندر، إن الهدف هو مشاهدة الشوارع نظيفة، وأن تتمتع بالمظهر الحضارى اللائق، وأشارت إلى أنها شددت على فلريق العمل المعنى بضرورة توعية المواطنين بمنظومة النظافة فى حى الدقى، وأن يكونوا أكثر تنسيقا فيما بينهم حتى لا يتم إغفال مربع أو عمارة، مشيرة إلى أن حى الدقى يعد من الأحياء الراقية والهادئة التى يمكن بداية التجربة فيه، والتى ستطبق فيما بعد على كافة الأحياء.

وطالبت الوزيرة بإجراء اجتماع يوم غد لكى تكون الأدوار أكثر تحديدا ودقة وأن يتم التأكد من وعى الجماهير بأهداف المشروع الجديد، وليس تبليغهم به فقط.