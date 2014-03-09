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انتظام 260 ألف و909 طالب في الإسماعيلية وتسليم أجهزة التابلت لـ 15 مدرسة

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انتظام 260 ألف و909 طالب في الإسماعيلية وتسليم أجهزة التابلت لـ 15 مدرسة انتظام 260 ألف و909 طالب في الإسماعيلية وتسليم أجهزة التابلت لـ 15 مدرسة

انتظم 260 الف و909 طالب وطالبة في 912 مدرسة في بداية نصف العام الدراسي الثاني إلى جانب 15 الف و40 معلم حيث تفقد عادل عبد العظيم الشناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية عدد من المدارس قبل ان يتوجة إلى القنطرة شرق لافتتاح المدرسة الثانوية الزراعية ومحافظ الإسماعيلية اللواء احمد القصاص.

و قام شحتة إسماعيل وكيل المديرية بزيارة مدرسة على مبارك الإعدادية والإسماعيلية الثانوية ، كما نظمت مدرسة الثورة التجريية حفل لطلبة رياض الاطفال بالمدرسة .

تسلمت “15″ مدرسة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى مقسمة إلى “10″ مدراس ثانوى عام و “5″ مدراس ثانوى فنى.

حيث قال جمال زهران مدير مركز التطوير ان المدارس هي 25 يناير والزهور والمجع التعليمى عربى وانجليزى وام الابطال والإسماعيلية بنات والاسماعيلية التجريبية بنين وبنات والفاروق عمر الى جانب المدارس الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والزخرفية بنات والمعدات الثقيلة وابراهيم عثمان الصناعية والمعمارية.

أكد محمود الكيلانى المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم ان غرفة العمليات قد خصصت رفم 0643345132 لتلقى شكاوى الطلاب والمعلمين والوقوف على اخر المستجدات بالنسبة للعملية التعليمة .

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