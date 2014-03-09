45 عاماً على رحيل الجنرال الذهبي “عبد المنعم رياض”

تحتفل مصر اليوم الموافق 9 مارس بعيد الشهيد ، وهو نفس اليوم من عام 1969 عندما ضرب الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة القدوة فى التضحية، وذلك عندما استشهد فى في الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية وسط ضباطه وجنوده.

وشغل الفريق أول محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله ، القائد عسكري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، من مواليد 22 أكتوبر 1919 قرية سبرباى، مركز طنطا، محافظة الغربية، واستشهد في 9 مارس 1969.

يعتبر واحداً من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، وواجه القائد العسكري أشد أعدء مصر، حيث كان أحد حماة الوطن في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و 1942، ومشاركًا في حرب فلسطين عام 1948، وأحد من تصدوا للعدو الصهيوني في العدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

درس رياض في كتاب قرية سبرباى بمركز طنطا وتدرج في التعليم حتى حصوله على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل، والتحق بكلية الطب بناء على رغبة أسرته، ولكنه بعد عامين من الدراسة فضل الالتحاق بالكلية الحربية التي كان متعلقا بها، انتهى من دراسته بالكلية الحربية في عام 1938 برتبة ملازم ثان، نال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية عام 1944 وكان ترتيبه الأول، أتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز في إنجلترا عامى 1945 و 1946، أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، انتسب أيضاً لكلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة، انتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة لإيمانه بأن الإستراتيجية هي الاقتصاد، أتم دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا عام 1966، في عامى 1962 و1963 اشترك وهو برتبة لواء في دورة خاصة بالصواريخ بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات حصل في نهايتها على تقدير الامتياز.

وقرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عقب هزيمة يونيو 1967 قرارًا بتعيين الفريق عبد المنعم رياض رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية تقديرًا لجهودة وقة فيه ليقود بنفسه عامين من حرب الاستنزاف علي طول الجبهة حتى أستشهد بين جنوده في 9 مارس 1969.

عكف الجنرال الذهبي ، إلي جوار الرئيس جمال عبد الناصر والفريق محمد فوزي وزير الدفاع وقتها علي إعادة بناء الجيش من جديد ، إلا أنه لم يسعفه الوقت لرؤية جنوده وهم يعبرون قناة السويس ليحرروا أرضهم التي وقف علي الجبهة وأستشهد من أجل الدفاع عنها.

كان للذهبي عدد من أقواله المأثورة من بينها “كن دائما بين جنودك في السلم ومعهم في الصفوف الأمامية في الحرب، حافظ دائما على مسافة كبيرة بينك وبين كل مرؤوسيك في تحصيلك ووعيك بالعلم العسكري، كن قدوة صادقة لجنودك، اهتم بشئون جنودك ومشاعرهم، لا تجعل جنودك حتى في أحلك الظروف واللحظات، يرون عليك علامات القلق والارتباك”.

وعقب استشهاد البطل المصري عبد المنعم رياض، أعلنت مصر منذ عام 1969 يوم 9 مارس من كل عام يوماً للشهيد، تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.