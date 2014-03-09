نجاة نائبة عن محافظة ديالي من محاولة اغتيال أسفرت عن إصابة اثنين من حراسها

نجت النائبة ناهدة الدايني من محاولة اغتيال بتفجيرعبوة ناسفة استهدفت موكبها شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد حمايتها.

وقال مصدر أمني ، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في قضاء المقدادية شرقي بعقوبة انفجرت صباح اليوم الأحد لدى مرور موكب النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد حمايتها .

وأضاف المصدر، أن قوة أمينة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه ، فيما تم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وتشهد محافظة ديالي عمليات مسلحة بين الحين والأخر بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة يذهب ضحيتها العديد من المواطنين والأجهزة الأمنية، فضلا عن تهجير المواطنين من منازلهم.

أ ش أ