لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية صحة البحر الأحمر توصي بإغلاق مركز حساسين

أوصت لجنة من التفتيش الصيدلي والطب الوقائي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر بإغلاق مركز حساسين بالغردقة وذلك لتشغيله بدون ترخيص وبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية وطالبت اللجنة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتنفيذ قرار الإغلاق.

كانت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر بالأشتراك مع لجنة من التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، بالمحافظة، قد القت القبض علي المدير المسئول لمركز حساسين الطبي بشارع النصر بمدينة الغردقة، لبيعه مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص للمركز .