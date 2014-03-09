الإمارات تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أفراد الأمن في البحرين

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أفرادا من قوات حفظ النظام في مملكة البحرين الذين استشهدوا تلبية لنداء الواجب ودفاعا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء و من بينهم الشهيد الملازم أول طارق الشحي .. مؤكدة التزامها الدائم ووقوفها صفا واحدا لدعم الأشقاء في المملكة في مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وقد أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا فيما يلي نصه..

" الإمارات العربية المتحدة تدين بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أفرادا من قوات حفظ النظام في البحرين الذين استشهدوا تلبية لنداء الواجب ودفاعا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء و من بينهم الشهيد الملازم أول طارق الشحي.

إن الإمارات العربية المتحدة و إذ تشدد على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن القيام بواجباتها دفاعا عن الأشقاء في البحرين فإنها تعرب عن كامل ثقتها بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية وقدرتها على الوصول لمرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للقضاء البحريني العادل..مشيدين بما حققته الأجهزة الأمنية البحرينية من إنجاز يتعلق بهذه الجريمة حتى الآن.

إننا إذ نعزي مملكة البحرين الشقيقة قيادة و شعبا في الشهيدين اللذين سقطا جنبا إلى جنب الشهيد الإماراتي طارق الشحي متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين..نعرب عن التزامنا الدائم ووقوفنا صفا واحدا دعما لأشقائنا في مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

كما نؤكد دعمنا التام لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين الشقيقة للحوار الوطني التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية بما يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة ".

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