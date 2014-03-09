تعرفي على مجموعة حقائب Loewe لموسم ربيع وصيف 2014

يتابع لويفي(Loewe) تركيزه هذا الموسم على موضوع متخصص وهو: اللمس الحسّي للمواد التي اتقنها وكان سيدها لنحو 170 عاما. وقد تم تصميم هذه المجموعة خصيصاً لتسليط الضوء على النوعية المميزة لجلود لويفي. ومن خلال إعتماد النهج الهندسي لتصميم الحقيبة، إستخدم لويفي نمط ذكي ومبتكر- إعتماد قصّات لإنشاء تصاميم تظهر مسطحة عند طّيّها. من أجل ذلك، تتطلب هذه الأشكال الثنائية والثلاثية الأبعاد جلود كبيرة، قوية، ناعمة وطرّية مع تناسق دقيق للسماكة - وجلود من هذا المعيار لا يمكن أن تنتج إلا مع خبرة مثل خبرة لويفي. حقيبتان إثنتان تنضمان إلى قائمة لويفي هذا الموسم .هذه الحقائب تأخذ مساحة أقل عند طيّها، مما يجعلها سهلة التخزين أو السفر. اشكالها تلفت الانتباه أيضاً، مما يدل بوضوح على الىسلاسة والإتقان المتساوي لجلود لويفي. يأخذ الاوريغامي كوبو (Origami Cubo) شكل المعين الهندسي للحقائب الكلاسيكية ويحولها الى مظهر يبدو مسطحاً عند طيّه. انها حقيبة متعددة الاستعمالات تأتي في ثلاثة أحجام وقد صممت مع مقبض مزدوج وحزام للكتف قابل للنزع.

وتعد وسادة اوريغامي (Origami Pillow) حقيبة أخرى بحجم هندسي مبتكر ايضاً في بنائه. كما تأتي غير مبطنة بهدف تقدير جلدها العالي الجودة من كلي الجانبين.

تنطلق ألوان المجموعة من الفكرة الرئيسية لتشكيلة Skin مع لوحة من درجات نضرة للألوان، فضلاً عن الأبيض والأسود. مادة حقيبة الـ Pillow موقعة من لويفي - جلد الغزال الذهبي الفاتح وجلد العجل (napa calf)- في حين أنه تم إستخدام لمسات جلدية جديدة لدى لويفي في الـ Cubo و Vega: جلد العجل الناعم واللماع وجلد النوبوك (Nubuck) الاملس والطرّي. الجلود الغريبة لم تكن وحدها مواد الموسم، إنما أيضا مصدر إلهام رئيسي وعنصر اساسي. ويظهر نمط التمساح على أوشحة الحرير والكشمير من لويفي وتأتي في ثلاثة ألوان وحجمين. وقد ألهمت جلود الزواحف أيضا المجوهرات الضخمة: صنعت القلائد والأساور من وصلات متسلسلة تعكس شكل القشرة الخارجية للحيّة. مصنوعة من البلاديوم، تأتي هذه الوصلات إما بملمس شبيه لجلد الحيّة او مصقول بلمسة اخيرة من اللمعية او الساتان؛ وعند ضمهم، يصبحوا شبيهين بقشر الحيّة نفسها، وسوياً يجسدون علامات الحيّة. وظهرت هذه الوصلات المقلدة لشكل الحيّة على الأحزمة الضيقة لهذا الموسم .

يذكر أن الممثلة الجميلة بينيلوبي كروز هي الوجة الإعلاني للدار في الموسم الثالث على التوالي وفي موسم ربيع وصيف 2014 تظهر، الممثلة الاسبانية الأولى والوحيدة الحائزة على جائزة أوسكار، لتمثيل صورة العلامة التجارية في صور رائعة وجذابة .