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خبير استراتيجي: الإرهاب يجعل تنمية سيناء «قضية مؤجلة»

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أوضح اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن العناصر الإرهابية في سيناء والاضطراب الأمني بها، يجعل تنميتها «قضية مؤجلة».

وأضاف في لقائه ببرنامج «بهدوووء» على قناة «سي بي سي» مع الإعلامي عماد الدين أديب، السبت، أن سيناء هي الخط الأمامي للدفاع عن قناة السويس، واضطرابها أمنيًا يحمل تهديدات جسيمة على القناة كممر ملاحي عالمي، بما لذلك من تأثيرلت بالغة على الاقتصاد المصري.

وأشار «مسلم» إلى أن هناك مخاطر عديدة باتت تهدد حدود سواء بالتهريب عبر مراكب الصيد شمالاً، أو الأنفاق شرقًا، وتهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية والسودانية.

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