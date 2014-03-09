«بريد الإمارات» تطلق خطتها الاستراتيجية 2014-2016

أطلقت مجموعة بريد الإمارات الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014 - 2016 وذلك بعد اعتمادها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء . وسيتم خلال المرحلة القادمة نشرها وتوزيعها على الشركاء والمعنيين من خلال المطبوعات والاجتماعات بالإضافة الى اللقاءات المشتركة .

بهذه المناسبة قالت فوزية الوطني المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاتصال بالوكالة بأنه تم إشراك 30% من المعنيين من موظفين وشركاء ومتعاملين في إعداد الخطة الاستراتيجية لمجموعة بريد الإمارات 2014-2016 من خلال استطلاعات الرأي والاستبيانات.

وأضافت بأن استراتيجية 2014-2016 تركز على خدمة العملاء وذلك بالسعي لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال فهم وتلبية حاجات العملاء من خلال تأهيل الكادر البشري والعمل الجماعي، وتشمل الاهداف الاستراتيجية ضمان استدامة وتنمية الموارد المالية وتوفير خدمات ومزايا للمتعاملين ذات جودة عالية بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة الولاء المؤسسي.

فيما أكد فهد الحوسني الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات بأن الخطة الاستراتيجية 2014-2016 لمجموعة بريد الإمارات تعد تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ورؤية الإمارات2021 الهادفة للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أرقى المستويات العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن الخطة تعمل على توفير الخدمات المتنوعة وفقاً لأفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي, وستدعم رؤية حكومة الإمارات في أن نكون أفضل دول العالم في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية والمالية.

وأوضح بأن مجموعة بريد الإمارات تعتمد في رؤيتها على الريادة والإبداع محلياً وعالمياً في مجال الخدمات البريدية واللوجستية والمالية، وتركز الرسالة على بنية تحتية قوية ومتطورة، ومن خلال كوادر مؤهلة وقيادات داعمة، سنعمل على توفير خدمات متنوعة في مختلف المجالات البريدية واللوجستية والخدمات المالية المتخصصة وفقاً لأفضل معايير الجودة والتميز لنحظى برضا عملائنا.